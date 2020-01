Neu in Wien: Speed-Dating in absoluter Dunkelheit

Im „Vier Sinne“, der Lokalität in Ottakring, in der schon seit vielen Jahren erfolgreich sensibilisierende Veranstaltungen wie „Dinner in the Dark“ abgehalten werden, wurden die Tore diesmal für ein neues Projekt geöffnet. Diesmal ging es nicht (nur) darum, für ein paar Stunden am eigenen Leib zu erfahren, wie es ist, wenn man plötzlich nichts mehr sieht. Sondern darum, sich beim ersten Date nicht von seinem primären Sinn, dem Sehvermögen, leiten und beeinflussen zu lassen, sondern eine ganz neue Erfahrung zu machen. Denn bei „Blind Date in the Dark“ sehen sich die Singles nicht.