Deutsches Gericht übernahm Fall nicht

Die Staatsanwaltschaft Innsbruck wollte den Fall ursprünglich an die Staatsanwaltschaft Osnabrück übergeben. Denn die Angeklagten seien deutsche Staatsbürger, leben in Deutschland und auch das Vermögen sei teilweise nach Deutschland transferiert worden. Osnabrück übernahm das Strafverfahren jedoch nicht und gab es wieder zurück nach Innsbruck. Ausgelöst hatte die Ermittlungen eine Anzeige der FMA. Die Aufsicht hatte 2017 dem Chef von KitzVenture eine Geldstrafe wegen irreführender Werbung in Höhe von 66.000 Euro aufgebrummt. Letztlich soll das Bundesverwaltungsgericht diese Strafe auf 60.000 Euro reduziert haben. Auch der Verein für Konsumenteninformation (VKI) war gerichtlich gegen die Bewerbung des Anlagemodells KitzVenture vorgegangen. KitzVenture sammelte bei Kleinanlegern Geld in Form von Nachrangdarlehen ein und versprach ihnen 9,75 Prozent Zinsen im Jahr. Das Geld sollte nach Angaben des Unternehmens in Start-ups investiert werden. Bei Nachrangdarlehen besteht für die Anleger ein Totalverlustrisiko.