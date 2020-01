Bezüglich des Typs gibt es Unterschiede: So dominieren in Norwegen Influenza-A(H3N2)-Viren, in Russland und in Portugal Influenza-B-Viren, in Spanien und der Ukraine können hingegen hauptsächlich Influenza-A(H1N1)pdm09-Viren nachgewiesen werden, während in Frankreich Influenza-A- und -B-Viren zu gleichen Teilen zirkulieren.