„Passagierzuwächse sehen wir natürlich gerne“, meinte Flughafengeschäftsführer Marco Pernetta am Mittwoch in einer Aussendung. Allerdings setze man auf nachhaltiges Wachstum und nicht auf Zuwächse um jeden Preis. Das Jahr 2020 soll im Zeichnen von Planungen für das „größte Investitionsprogramm in der Geschichte des Flughafens“ stehen.