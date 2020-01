„A Kugl is dera reserviert“ - widerlich, feig und grauslich

Was danach folgte, ist an Grauslichkeit kaum zu überbieten: Ein aufgescheuchter Social-Media-Mob ergoss sich in Hass, Häme, Verschwörungstheorien und sogar impliziten Morddrohungen. Nach dem Motto „Hängt sie höher“ fanden sich immer abstrusere und latent rassistisch-frauenfeindliche Anfeindungen im Netz. Kommentare wie „A Kugl is dera reserviert“ sind nur die Spitze des Eisbergs an Widerlichkeiten, die Feigheit der Anonymität tut ihr Übriges.