Für Angehörige unbefriedigend

In zwei Jahren werden 1140 Pflegekräfte fehlen. Schon jetzt wirkt sich der Mangel spürbar aus. „Das ist natürlich für Angehörige sehr unbefriedigend, wenn sie in einer Akutsituation erfahren, dass sie fünf bis sechs Monate auf einen Platz im Pflegeheim warten müssen“, so Webhofer. „Zum anderen verursacht das enorme Kosten, weil Betroffene länger im Spital bleiben müssen.“