Via Twitter rief die NSA am Dienstag dazu auf, einen zeitgleich von Microsoft für sein Betriebssystem veröffentlichten Patch „umgehend“ zu installieren. Dieser stopft eine kritische Sicherheitslücke in der sogenannten CryptoAPI, einer Schnittstelle, die es Entwicklern ermöglicht, Windows-basierte Anwendungen mittels Kryptographie zu sichern. Sie enthält laut krebsonsecurity.com zudem Funktionen zum Ver- und Entschlüsseln von Daten mithilfe digitaler Zertifikate.