Der Streit um den Ausbau der 380-kV-Stromleitung, die künftig auch durch Kärnten führen soll, hat eine neue Eskalationsstufe erreicht: In Salzburg haben sich am Dienstag Leitungsgegner sogar an Bäume gebunden, um den Bau der Masten zu verhindern. In Kärnten soll in zwei Jahren mit dem Projekt begonnen werden.