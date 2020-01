FPÖ-Vorwurf: Regierung wolle fleißige Menschen bestrafen

Die FPÖ sei für eine gemeinsame Initiative mit der SPÖ in dieser Frage bereit, beteuerte der Wiener FPÖ-Politiker - der das drohende Aus der Regelung kritisierte: „Wer von seiner Jugend an 45 Jahre hart gearbeitet hat, soll mit 62 Jahren abschlagsfrei in Pension gehen können.“ Es sei inakzeptabel, dass eine schwarz-grüne Bundesregierung nach eigenen Angaben eine Milliarde Euro „gefunden“ habe, aber fleißige Menschen bestrafen möchte.