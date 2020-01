Zwei verletzte Tiere am Morgen entdeckt

Bald kam man zur Annahme, dass sämtliche in dem Gebäude untergebrachten Tiere im Zuge des Feuers getötet worden seien. Am Morgen gegen 8 Uhr wurden dann laut Bericht zwei schwer verletzte Tiere entdeckt. Die Tierärztin schläferte ein Orang-Utan-Weibchen ein, der Gorilla wurde jedoch nach Freigabe durch den Polizeiführer von einem Beamten mit mehreren Schüssen aus der Maschinenpistole getötet.