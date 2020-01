Das syrische Flüchtlingsmädchen war mit seinen Eltern aus der Kirche gekommen, da raste ein Auto in die Menschengruppe. Eine vierfache Mutter (45) wurde schwer verletzt, Perla starb noch an der Unglücksstelle. Das Cockpit des Unfallautos sorgte für Entsetzen: Es war gespickt voll mit Beschriftungen an Knöpfen und Hebeln. Schnell wurde die Fahrtüchtigkeit des betagten Lenkers angezweifelt.