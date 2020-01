In der Bozener Eiswelle erlebten die Fans eine ausgeglichene Partie, in der es nach zwei Abschnitten 2:2 stand. Für die Entscheidung sorgte in der Folge Südtirols Sebastien Sylvestre (51.) mit seinem zweiten Treffer im Spiel. Im Kampf um einen Platz in der Pick Round zählten die Punkte für die Südtiroler gegen einen direkten Konkurrenten „doppelt“. Linz wartet somit weiter seit 15. Dezember auf einen Auswärtssieg nach regulärer Spielzeit. Villach hatte mit Dornbirn keine Mühe, fixierte mit dem 6:1 den vierten Heimsieg am Stück. Gegen die Bulldogs konnten alle vier Aufeinandertreffen in dieser Saison gewonnen werden.