Bereits nach 22 Minuten war die Partie zugunsten der Mailänder entschieden. Nach dem schellen 1:0 von Stürmer-Star Romelu Lukaku in der ersten Minute, dem ein schwerer Patzer von Cagliari Mittelfeldmann Christian Oliva vorausgegangen war, erhöhte Borja Valero bereits in Minute 22 auf 2:0. Lukaku besorgte dann auch das 3:0 (49.) kurz nach Anpfiff der zweiten Hälfte . Das sehenswerte 1:3 von Cagliari war schlussendlich nur mehr Ergebniskosmetik, denn Inter-Verteidiger Ranocchi machte in Minute 80 den Deckel drauf.