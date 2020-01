Ein rot-weiß-rotes Fahnenmeer empfing die österreichische Favoritin Katharina Liensberger am Dienstagabend in Flachau. „Die Bedingungen in dieser Saison sind so gut wie noch nie in den letzten zehn Jahren. Dank der guten Wetterlage“, betonte der Präsident des Organisationskomitees, Eugen Fischbacher.