Fatale Folgen hatte das Entleeren eines Aschenbechers am Dientag Nachmittag in Kössen! Eine Deutsche (53) warf Zigarettenstummel in den Hausmüll des Küchenkastens unter der Spüle und verließ das Eigenheim. Es entstand ein Brandherd, das Wohnhaus wurde massiv mit Rauch gefüllt. Der entstandene Sachschaden liegt in der Höhe eines mittleren fünfstelligen Eurobereiches.