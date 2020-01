Gegen 10 Uhr fuhr der Skifahrer über einen so genannten Kicker. Dabei geriet er in Rückenlage, kam zu Sturz und blieb regungslos auf der Piste liegen. Die Pistenrettung wurde alarmiert, die Einsatzkräfte fanden den Deutschen mit einem Atem-Kreislauf-Stillstand an der Unfallstelle vor und begannen sofort mit lebensrettenden Sofortmaßnahmen.