Auch ÖHB-Kreisläufer Fabian Posch konnte den Erfolg kurz nach der Partie nicht so recht fassen: „Niemand hat damit gerechnet, dass wir irgendwann mit elf oder zwölf Toren vorne sind und Mazedonien komplett an die Wand spielen. Wie wir das heute gelöst haben, war überragend. Wir haben uns auf dieses körperbetonte Spiel mit dem Kreisläufer eingestellt, dann hat Thomas Eichberger hinten überragend gehalten. Somit hat das dann alles ineinandergegriffen, zum Glück in dieser Schnittpartie. Das können wir jetzt genießen."