Die Premiere eine Woche vor dem alpinen Polit(alp)traum gehört am 17. Jänner einem dem Teenie-Alter schon länger entwachsenen Bühnen-Duo, das aber in all den Jahren noch nie miteinander gespielt hat: Anita Köchl und Daniela Enzi, Ur-Schmückstücke (-Gesteine wäre uncharmant) der heimischen Darstellerinnen-Riege, stellen Mutter und Tochter in einem Zeitraum von 57 Jahren dar. Ganz schöner Job für die Maskenbildner, da beide in Wahrheit nahezu gleich alt sind. Diese Beziehung in allen denkbaren Phasen wird durch verschiedene Eissorten garniert. „Kurios ist, dass neben unserem Theater einst ein Eisturm stand“, erzählt Tochter Anita.