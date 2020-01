Nach ihrem vierten Rang in Bannoje war es ihr zweitbestes Saisonresultat. Für Juritz kam gegen die Schweizerin Patrizia Kummer das Aus. Noch deutlich schlechter verlief der Tag aber für Riegler. „Ich bin vom Start weg nicht ins Fahren und einfach nicht von der Kante gekommen. Ich weiß nicht genau warum, aber es muss am Setup liegen. Das ist natürlich bitter. Ich muss das Rennen schnell abhaken“, sagte die Salzburgerin zu ihrem Quali-Scheitern. Am Mittwoch im Teambewerb bekommt sie noch eine Chance, da geht sie mit Prommegger an den Start.