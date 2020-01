Sie sind gebürtiger Kanadier und leben in Deutschland. Mit Ihrer Familie urlauben sie oft in Österreich. Wie gefällt es Ihnen in Tirol?

Ich finde das Land sehr kinderfreundlich und ich mag die große Auswahl an Aktivitäten, die Familien geboten werden. In Innsbruck war ich allerdings noch nie. Deshalb werde ich auch versuchen, früher anzureisen, um durch die Stadt schlendern zu können und Menschen kennen zu lernen.