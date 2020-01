Wenn dieser Kelch nur an uns vorüber geht! Drei Jahre ist es her, dass die Vogelgrippe auch den steirischen Hühnern monatelange Stallpflicht aufgezwungen hat - was zu Problemen bei der Bio-Zertifizierung und Dramen bei privaten Haltern geführt hat. Jetzt steht die Grippe wieder vor unseren Grenzen: In Ungarn wurden 53.500 Truthähne gekeult! Was Landesveterinär Peter Wagner dazu sagt.