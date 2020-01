Ein Slowake (43) ist am Montagabend mit seinem Pkw bei Radstadt von der Straße abgekommen. Das Fahrzeug rutschte über einen Hang, überschlug sich und kam in einem Wald zum Stillstand. Der Lenker und drei Mitfahrer überstanden den schweren Unfall unverletzt und befreiten sich selbst aus dem Wrack, wie die Salzburger Polizei am Dienstag berichtete. Das Auto wurde von der Feuerwehr geborgen.