In dem von vier Schwimmerinnen bestrittenen Rennen über 50 m Rücken schlug die als Kurzbahn-Vize-Weltmeisterin eingeladene 20-Jährige am Dienstag nach 28,19 Sekunden an. Sie blieb damit 0,42 Sekunden über ihrem im Vorjahr in China fixierten OSV-Rekord.