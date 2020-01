Die Regionalstadtbahn, liebevoll Mini-U-Bahn genannt, soll die Hauptschlagader des öffentlichen Verkehrs in Salzburg werden. „Studien zeigen den Sinn des Nord-Süd-Korridors“, so Stefan Knittel, Geschäftsführer der Projektgesellschaft. In einem Gesamtkonzept müssen aber viele Bereiche berücksichtig werden, wie der Anschluss aller anderen Gleise oder auch der Individualverkehr.