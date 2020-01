Arbeiter rückten um sieben Uhr in der Früh an

Am Dienstag in der Früh war es dann schon so weit. „Bereits um sieben Uhr sind die ersten Arbeiter eingetroffen“, sagt Matthias Höllweger und fügt an: „Am Montag hieß es noch, dass sie am Dienstag nicht kommen. Gut dass wir da waren.“ Klein beigeben wollen die Freileitungsgegner auch in den nächsten Tagen nicht. „Bis zum Wochenende müssen wir sicher ausharren“, ist Höllweger überzeugt. Auf keinen Fall will man nur einen Baum fallen sehen. „Wir lassen uns hier nicht vertreiben. Der Baum bleibt da“, war bereits seit dem Beginn der Aktion der Grundtenor. Höllweger war am Dienstag schon mit dem zuständigen Förster vor Ort in Kontakt. Dabei ging es unter anderem um Eiben, die ebenfalls abgeholzt werden sollen – diese stehen in Österreich aber unter Schutz. Eine Antwort habe der Aktivist nicht bekommen. Für ihn eine von vielen offenen Fragen, die geklärt werden müssen.