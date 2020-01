Beim mittlerweile traditionellen Gedankenaustausch von Sport, Politik und Wirtschaft vor dem Damen-Flutlichtslalom in Flachau legte am Dienstag Österreichs neuer Damen-Cheftrainer Christian Mitter ein Bekenntnis zum aktuell umkämpften Nationencup ab. „Ich möchte schon weiter für den besten Ski-Verband der Welt arbeiten“, meinte Mitter dabei. Er sei aber überzeugt, dass man am Saisonende in Cortina die Trophäe wieder gewinnen werde. Berthold stimmte dem zu („Das wird sich rasch wieder in Richtung Österreich erledigt haben“), kam im Rückblick aber auch auf interessante Erkenntnisse. „Österreich ist ein Top-Ski-Verband. Präsident Schröcksnadel ist ein toller Mann mit Visionen und Zielen.“ Auch finanziell stehe man in Österreich gut da. „Ich finde aber, dass der deutsche Ski-Verband einen Tick besser ist.“ Man habe in Deutschland nicht die Anzahl von Athleten. „Die Ski-Gebiete und Berge sind ein bissl weiter weg“, so Berthold. „Von der Organisation her finde ich, dass der DSV besser war. Auch, weil dort extrem gute Trainer sind und es mit Wolfi Maier einen sensationellen Sportdirektor gibt.“