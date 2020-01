Am Dienstagnachmittag hieß es noch, dass der Beirat gegen die Angelobung ist und noch diese Woche zu dieser Causa tagen wird. Tanner erklärte dazu zunächst, sie werde sich an die Entscheidung des Beirats halten. Am Abend wurde dann eine Stellungnahme des Beirats veröffentlicht, in der er sich „mit Nachdruck gegen die geplante Angelobung“ ausspricht. Tanner, die sich erst vor wenigen Tagen einem Interview mit der „Krone“stellte, bestätigte anschließend, die Veranstaltung sei daher „abgesagt“.