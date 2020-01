Auch fünf Tage nach der Verurteilung von Bürgermeister Johann Doppelbauer zu 15 Monaten bedingter Haft ist der damit verbundene Amtsverlust das Gesprächsthema Nummer eins in Pichl. Das wird wohl bis zur Kür des neuen Ortschefs am 4. Februar so bleiben. Zur Wahl treten Kandidaten der ÖVP und SPÖ an.