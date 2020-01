Was ist bei der Alarmanlage zu beachten?

An das Leben mit einer Alarmanlage muss man sich zunächst ein wenig gewöhnen. Fehlalarme sind in der Praxis kaum zu vermeiden. Nicht zuletzt deshalb ist der „direkte Draht“ zur Polizei für Privathaushalte nicht zwingend empfehlenswert (bei Fehlalarm fällt „Blaulichtsteuer“ an). Eine Alarmanlage kommt insbesondere dann in Frage, wenn in den vier Wänden wertvolle Gegenstände aufbewahrt werden. Auch für Ferienhäuser oder Stadtwohnungen mit leicht zugänglichem Balkon ist diese Maßnahme eine Überlegung wert.