„Nur“ 1,45 zurück lag Max Franz, was den Kärntner selbst überraschte. Er hat seit Lake Louise muskuläre Probleme, die immer wieder kommen und gehen, so dass er sich nicht sicher sei, was auf der Strecke passiere. „Ich bin froh, dass ich mit der Fahrt, die ich heute gezeigt habe, nicht so weit hinten bin. Es war mal wieder eine Fahrt ohne Schmerzen. Wir versuchen alles, dass wir es wegbekommen. Jetzt schaut es mal ganz gut aus. Weiterarbeiten und wieder ein gutes Gefühl am Ski bekommen“, weiß er, was zu tun ist.