Von der Erstdiagnose über gemeinsame Eingriffe bis hin zur Nachsorge: am neuen Universitären Herz Zentrum am Kepler Universitätsklinikum in Linz werden die Expertisen von vier Abteilungen (Kardiologie, Anästhesie, Radiologie und Pflege) gebündelt. Pro Jahr werden 300 bis 500 Herzpatienten in dem Zentrum erwartet.