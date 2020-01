Brutale Attacke auf einen Mentlvilla-Anrainer am Montag um die Mittagszeit in Innsbruck: Ein Klient der Notschlafstelle bzw. des Tageszentrums hat dem Tiroler einen Faustschlag ins Gesicht verpasst und ihm einen Zahn ausgeschlagen. Das Opfer musste in der Klinik behandelt werden. Die Nerven der Anwohner liegen blank ...