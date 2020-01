SPÖ spricht von löchriger „Mogelpackung“

SPÖ-Klubchef Christian Makor spricht von einer „Mogelpackung“. Denn: „Das Gesetz, gilt nur für Landtagswahlen und ist bewusst so lückenhaft gestaltet, dass in der Praxis eine Überschreitung gar nicht möglich ist.“ Wir haben auch bei der ÖVP gefragt, aber dort wollte man am Dienstag (14. Jänner) „den Beratungen im Unterausschuss nicht vorgreifen“, so ÖVP-Parteimanager Wolfgang Hattmannsdorfer.