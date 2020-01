Harald Vilimsky will die FPÖ „weg von der russischen Schlagseite“ bringen. Schließlich habe seine Partei nicht nur Kontakte nach Moskau, sondern auch nach Peking und Washington, betonte der FPÖ-Delegationsleiter im EU-Parlament am Dienstag. In die USA seien die Kontakte zuletzt stärker geworden, die US-Präsidentschaftswahlen werde die FPÖ bei einer Konferenz der US-Republikaner mitverfolgen.