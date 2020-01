Ohne Pause gehen die Aufgriffe von Flüchtlingen weiter. Mit einem Schleppertrio waren neun Syrer Montagabend auf der A 6 in Kittsee unterwegs. Zur Einvernahme wurden die Migranten nach Eisenstadt überstellt. Die Menschenhändler aus Serbien - unter ihnen eine Frau - kamen ins Polizeianhaltezentrum. Die Ermittlungen laufen. Nur wenige Stunden zuvor hatten zehn Afghanen in Rechnitz für Aufsehen gesorgt. Am helllichten Tag sind sie in der Bahnhofstraße umhergeirrt. Registriert wurden sie von der Polizei in Heiligenkreuz. Alle stellten einen Asylantrag. Jetzt sind sie im Lager Traiskirchen (NÖ). „Derzeit kommen immer wieder Migranten vereinzelt oder in kleinen Gruppen ins Burgenland“, heißt es. Allein in der vergangenen Woche waren es 42 Flüchtlinge.