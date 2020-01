„Des profondeurs de nos coeurs“ (Aus den Tiefen unserer Herzen) wird von Sarah, Präfekt der Kongregation für den Gottesdienst, herausgegeben. Es erscheint am Mittwoch in Frankreich und im Februar dann auch in Deutschland und in den USA. In dem 175 Seiten langen Band beteiligen sich die Autoren mit ihren Beiträgen an der Debatte über den Zölibat und die Möglichkeit der Priesterweihe für verheiratete Männer.