Jeder in Österreich getankte Liter wird in die CO2-Bilanz eingerechnet und erschwert somit die Erreichung der Klimaziele. Wenn diese Vorgaben in diesem Jahr nicht erreicht werden, kann es dazu kommen, dass Österreich CO2-Zertifikate zukaufen muss. Aufgrund dieser prekären Situation trat mit 1. August 2019 ein auf ein halbes Jahr begrenztes Lkw-Fahrverbot zu zwei solcher Tankstellen (Fritzens und Mutters) in Kraft. Grund für diese Fahrverbote waren Rückstaus mit den damit verbundenen gefährlichen Situationen sowie massive Beeinträchtigungen der Verkehrs- und Versorgungssicherheit.