150 Watt RMS Gesamtleistung

Weitere Fakten: Die Gesamtleistung der Soundbar beläuft sich auf stattliche 150 Watt RMS, der abgedeckte Frequenzbereich reicht von 45 Hertz ganz unten bis hinauf zu 20 Kilohertz. Signale nimmt die Soundbar via HDMI (In und Out), optisches Toslink oder via 3,5-Millimeter-Klinke entgegen. Wird der TV an- oder abgeschaltet, bemerkt die Soundbar das und schaltet sich ebenfalls automatisch an und aus.