Noch ganz kurz zu Mobilität und Klimaschutz. Es wird an einen Schienenausbau gedacht, ebenso an einen Burgenland Bus und den Ausbau von Straßen. Sie wollen, dass man Schienen, die es schon gibt, die aber stillgelegt sind, wieder zum Leben erweckt?

Man soll Schienen reaktivieren und nicht verrosten lassen. Ich bin auch unterm Jahr bei Firmen wie beispielsweise Vossen unterwegs. Das ist eine gut strukturierte Firma, daneben verlaufen verrostete Schienen. Es werden tagtäglich mit mehreren Lkw Waren an- und abtransportiert. Die Frage ist: Wenn man Infrastruktur dort liegen hat, warum tut man nichts ? Ich bin froh, dass ich in Deutschkreutz den Bahnhof erhalten konnte, der einzige im Bezirk Oberpullendorf. Und zum Thema Straßenausbau, konkret A 3: Herr Doskozil hat gemeint, die Gemeinden werden befragt, und wenn eine dagegen ist, wird es nicht gemacht. Ich sehe das anders. Die ASFINAG muss Vorschläge zu Lärmschutzwänden und Untertunnelungen machen und angeben, was diese kosten werden. Es braucht konkrete Pläne, um die Lebensqualität in den Ortschaften aufrechtzuerhalten. Dasselbe bei den Verkehrsunfällen, auch hier muss man in Maßnahmen investieren, um diese zu vermeiden. Aber es muss alles Schritt für Schritt geplant werden, jetzt schon von einem Krankenhaus in Neusiedl zu reden, wenn in Oberwart noch kein einziger Ziegel liegt, hat keinen Sinn. Hier muss der Rechnungshof begleitend arbeiten.