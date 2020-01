Wimmer kritisiert in diesem Zusammenhang auch die geplante Abschaffung der Schaumweinsteuer, die, so der Gewerkschafter, rund 25 Millionen Euro ausmache. „Man könnte also sagen, Schampustrinken wird steuerfrei, dafür wird bei den Pensionen gekürzt“, so Wimmer im Gespräch mit der „Krone“. Das Argument, dass die Hacklerregelung nur Männer betreffe, lässt Wimmer auch nicht gelten. „Wenn bei Männern die Pension gekürzt wird, bringt das Frauen auch nichts“, so der rote Arbeitnehmervertreter.