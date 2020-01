Jeder dritte Mann täuscht Orgasmus vor

In südamerikanischen Ländern haben Frauen die Hosen an: So ist zum Beispiel für Frauen in Chile, Kolumbien (je 69 Prozent) und Argentinien (68 Prozent) ist die Klimax wichtiger, als für Männer (67 Prozent). Auch in Österreich legen mehr Frauen wert auf den Höhepunkt, als Männer (M: 57 Prozent F: 60 Prozent). Ausgeglichener ist die Lage in den USA: Für knapp die Hälfte der Nutzer ist Sex ohne Höhepunkt weniger schön.