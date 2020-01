Sirenengeheul am Dienstag in den frühen Morgenstunden in Zell am Ziller! Die Florianijünger mussten zu einem Küchenbrand ausrücken. Brandursache dürfte ein zu heiß gewordenes Ofenrohr gewesen sein. Eine Person wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus Schwaz eingeliefert.