Mit mehr als 300 Puzzlemotiven für Erwachsene von 300 bis 40.320 Teilen hält das Sortiment von Ravensburger für jeden die richtige Herausforderung bereit - schon Dreijährige können erste Puzzles in Angriff nehmen! Fortgeschrittene wagen sich an 3D-Puzzles und Profis tasten sich an scheinbar unlösbare Aufgaben heran - wie die Krypt-Puzzles, die zwar nur 654 Teile enthalten, die aber von der Form her alle unterschiedlich sind!



Unzählige Motive sorgen unter kleinen und großen Spielern für viel Abwechslung. Die Österreich-Motive - die Sie hier gewinnen können! - sind exklusiv im heimischen Fachhandel erhältlich.