„Breite Auswahl an Informationen“ geliefert

Apple entgegnete, man habe binnen Stunden nach der ersten FBI-Anfrage am 6. Dezember „eine breite Auswahl an Informationen“ bereitgestellt. In den Tagen danach habe Apple unter anderem auch im Speicherdienst iCloud gespeicherte Backups sowie Kommunikationsdaten zu mehreren Accounts geliefert. Während der Zugang zu einem verschlüsselten iPhone nur mit einem Passcode möglich ist, werden die Backup-Dateien der Geräte unverschlüsselt in der iCloud gespeichert.