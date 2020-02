Oftmals sieht man nach einem Marathon Läufer mit neonfarbenen Bändern an Waden und Oberschenkeln. Dabei handelt es sich um Kinesio-Tapes. Diese sorgen nach körperlicher Anstrengung dafür, dass sich Muskeln und Bänder schneller wieder erholen. Denn: Tapingbänder ähneln von der Struktur her der menschlichen Haut. Sie sind elastisch, passen sich der Anlegestelle an und regen dadurch die Durchblutung auf der betroffenen Stelle an.