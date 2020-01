Es wird ein spannendes Jahr für Gernot Blümel. Denn der frischgebackene Finanzminister ist nebenbei auch Regierungskoordinator und ÖVP-Spitzenkandidat für die Landtagswahlen in Wien. Wie er das alles unter einen Hut bringen will und was seine zentralen Vorhaben im Finanzsektor sind, hat er im krone.tv-Talk mit Moderator Gerhard Koller erzählt. Blümel bleibt jedenfalls bei seinem Credo, „keine neuen Schulden“ zu machen ...