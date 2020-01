Die Salzburger Sanitärfirma Hagleitner mit Sitz in Zell am See im Pinzgau hat mit 1. Jänner 2020 den österreichischen Hygienelieferanten BULS chem & more Handels GmbH zu 100 Prozent übernommen. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart, hieß es am Dienstag in einer Aussendung von Hagleitner Hygiene International GmbH. BULS bleibt demnach ein eigenständiges Unternehmen. Der Firmenname wird nicht geändert und auch der Firmensitz bleibt in Kematen in Tirol. Geschäftsführer ist Harald Lembacher.