Nur vier Beamte waren am Dienstag in der Polizeiinspektion im Tagdienst. „Wir sind zu wenige, mit mehr Leuten wären wir top aufgestellt“, beschied ein zur Begleitung abgestellter Polizist dem Kanzler. Kurz interessierte sich im Gespräch mit diesem auch für „ethnische Konflikte“. Diese seien am Westbahnhof natürlich Thema. Die meisten Einsätze fielen aber wegen Ladendieben und aggressiver Personen an, informierte der Beamte. Auch wie viele Gewalteinsätze es am Bahnhof gebe, wollte Kurz wissen. Er sei seit einem Monat in der dortigen Dienststelle, einen Einsatz wegen Gewalt habe er bisher noch nicht erlebt, lautete die Antwort der Polizisten.