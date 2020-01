Als die Promijäger gestern am Abend in Flachau auf Beutezug gingen, ist ihnen ein besonders dicker Fisch ins Netz gelangt. Hausherr Hermann Maier stand bei der Star Challenge im Vorfeld des Nachtslaloms als Vorläufer am Start. „Zum Jubiläum war mir das ein Anliegen. Ich bin vor zehn Jahren beim ersten Rennen dabei gewesen, und auch dieses Jahr wieder“, so Maier.