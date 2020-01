Rücktrittsfrist

„Weil man erst am 18. Tag nach dem Online-Kauf die digitale Vignette verwenden kann, ist der 14. Jänner ein ganz wichtiger Tag für alle, die lieber klicken statt picken. Wer also bis dahin im Webshop auf asfinag.at oder über die kostenlose App der Asfinag die digitale Vignette kauft, stellt sicher, ohne Probleme ab 1. Februar 2020 unsere Autobahnen und Schnellstraßen benützen zu können“, so Asfinag-Geschäftsführerin Ursula Zechner am Montag in einer Aussendung.